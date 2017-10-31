В Реже с ноября начнёт работу современный офтальмологический центр

В офтальмологическом центре будут вестись диагностики, различные курсы лечения, подбор очков. Фото: Алексей Кунилов

С завтрашнего дня, 1 ноября, в центре горда Реж начнёт работу офтальмологический центр (ул. Энгельса, 8 а), оснащённый современным оборудованием. Его открывают МНТК "Микрохирургия глаза" и Уральская горно-металлургическая компания, сообщает пресс-служба УГМК.

Представительство Екатеринбургского центра МНТК "Микрохирургия глаза" будет принимать детей и взрослых из Режевского ГО, Алапаевска, Артёмовского, Асбеста, Рефтинского.

Отмечается, что в офтальмологическом центре будут вестись диагностика, различные курсы лечения, подбор очков. В ближайшее время в Реже начнут выполнять лазерные операции, для маленьких пациентов откроется "Школа зрения".

- Почти 90% специализированной медицинской помощи свердловчанам будет оказываться бесплатно (по полису ОМС), - отметили в пресс-службе УГМК.