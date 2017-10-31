Уральские ВИПы расскажут о своих домашних животных

Питомца Елены Чечуновой зовут Поль. Фото: из личного архива Елены Чечуновой

Первой рассказывает о своем домашнем любимце Елена Чечунова, руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Свердловской области. У политика сегодня проживает дома маленькая беспородная собачка (помесь чихуа-хуа и «двортерьера») по кличке Поль. Пёсик появился в доме Елены Чечуновой 8 лет назад и выучил все команды, в том числе «служить».

Также на тематической странице «Наши питомцы» можно узнать, как стать вожаком для своих питомцев, отучить его пакостить в доме, проявлять агрессию. Познать нюансы зоопсихологии поможет специалист из Екатеринбурга Елена Лотиева в серии специальных материалов «ОГ». Читайте об этом сегодня в номере.