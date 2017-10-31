Уральская школьница создала уникальный голеностопный фиксатор для коррекции походки

Школьница лично консультировалась с врачами и подбирала материалы для фиксатора. Фото: пресс-служба Дворца Молодёжи

Уральская школьница Мария Дегтянникова создала уникальный голеностопный фиксатор для коррекции походки. Изобретение принесло ей победу во Всероссийском конкурсе научно-исследовательских и творческих работ молодёжи «Меня оценят в XXI веке».

Фиксатор позволяет устранить степпаж – нарушение походки, обусловленное обвислой стопой. Перед его созданием школьница лично изучила причины болезни и методы лечения, проконсультировалась с хирургом, ортопедом и неврологом. Затем началась практическая часть работы: около года Мария подбирала материалы и шила фиксатор на швейной машинке.

Ещё одним победителем конкурса стал Даниил Девяшин, житель Новоуральска. Он представил в номинации "Физика" прототип отопительно-охладительной системы, основанной на эффекте Пельтье. При подаче тока в небольшую коробочку одна её сторона нагревается, другая - охлаждается.

Ребятам вручили дипломы победителей и серебряные знаки отличия.