Жительнице Ревды грозит срок за фиктивную прописку 40 мигрантов

В реальности иностранцы в квартирах женщины не проживали. Фото: Павел Ворожцов

В Ревде направлено в суд уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в фиктивной постановке на регистрационный учёт 40 мигрантов. В реальности иностранцы в квартирах женщины не проживали.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ, подозревается 51-летняя жительница Ревды Флюра Сырятова.

По версии следствия, обвиняемая за два года, с сентября 2015 по сентябрь 2017, совершила фиктивную постановку на учёт в двух своих квартирах по ул. Мира и ул. Олега Кошевого в Ревде 40 мигрантов из Узбекистана и Таджикситана. Соответствующие заявления подозреваемая заполняла в отделении «Многофункционального центра». При этом указанные квартиры обвиняемая для проживания иностранным гражданам не предоставляла.

«Фиктивная постановка на учёт иностранных граждан обеспечила их незаконное пребывание на территории Российской Федерации, что также повлекло их бесконтрольное местонахождение и рост незаконно легализованных иностранных граждан на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении прокуратуры.

За незаконную прописку мигрантов обвиняемой грозит до трёх лет лишения свободы.