Дмитрий Медведев прибыл в Китай для проведения межправительственных переговоров

Глава российского кабмина проведёт в Поднебесной два дня. Фото: Александр Зайцев

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Китай для проведения межправительственных переговоров. Он встретится с председателем КНР Cи Цзиньпином в Пекине.

Как передают РИА Новости, в Поднебесной глава российского кабмина пробудет два дня. Представители сторон планируют подписать пакет документов о сотрудничестве в сфере энергетики и сельского хозяйства.

Кроме того, сегодня Дмитрий Медведев посетит штаб-квартиру газеты "Жэньминь Жибао", где станет участником видеоконференции, а позже встретится с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.