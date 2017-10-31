Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Китай для проведения межправительственных переговоров. Он встретится с председателем КНР Cи Цзиньпином в Пекине.
Как передают РИА Новости, в Поднебесной глава российского кабмина пробудет два дня. Представители сторон планируют подписать пакет документов о сотрудничестве в сфере энергетики и сельского хозяйства.
Кроме того, сегодня Дмитрий Медведев посетит штаб-квартиру газеты "Жэньминь Жибао", где станет участником видеоконференции, а позже встретится с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.