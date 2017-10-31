Президент РФ продлил работу Фонда содействия реформированию ЖКХ до конца 2019 года

В Свердловской области осталось расселить около 90 тыс. кв м. аварийного жилья. Фото: Алексей Кунилов

Президент России Владимир Путин продлил работу Фонда содействия реформированию ЖКХ до конца 2019 года. Соответствующий документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, ранее предполагалось, что эта организация прекратит своё существование 1 января 2018 года. Однако руководство страны решило ещё на год продлить действие всех программ, которые реализует Фонд. Это важно, поскольку речь идёт о переселении людей из аварийного жилья.

Кстати, в Свердловской области за последние годы расселено уже около 200 тыс. кв м. жилья, признанного аварийным до 1 января 2012 года.