Коммунальщики очищают Екатеринбург от слякоти

За ходом уборки можно наблюдать онлайн на сайте мэрии Екатеринбурга в разделе «Карта уборочной техники». Фото: сайт мэрии Екатеринбурга

Коммунальщики по поручению главы администрации Екатеринбурга Александра Якоба сосредоточились на уборке грязи. Об этом сообщается на сайте мэрии Екатеринбурга.

В связи с потеплением городские службы благоустройства начали интенсивную уборку улиц. Минувшей ночью для расчистки слякоти были задействованы 125 машин и 76 дорожных рабочих. В ход была пущена спецтехника, в том числе 12 комплексов «Бродвей» и «Скандия», 34 трактора, 21 комбинированная дорожная машина, а также два вакуумных уборщика.

Напомним, что за ходом уборки можно наблюдать онлайн на сайте мэрии Екатеринбурга в разделе «Карта уборочной техники». На карте обозначено местоположение рабочей единицы, её марка, номер и скорость передвижения.