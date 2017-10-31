5 ноября исполняется два года с момента запуска электропоездов. Фото: Алексей Кунилов

Пассажиров «Ласточек» приглашают на бесплатную экскурсию по Нижнему Тагилу. 5 ноября исполняется два года с момента запуска электропоездов.

Как сообщает пресс-служба Свердловской пригородной компании, в честь дня рождения «Ласточки», 5 ноября, во время поездки на электропоезде №7063 сообщением Екатеринбург – Нижний Тагил профессиональные гиды расскажут пассажирам об истории Урала, интересных фактах из жизни изобретателей первого русского паровоза Черепановых, а также познакомят с легендами знаменитой династии Демидовых и историей тагильских заводов. Поезд с экскурсоводами отправиться в путь в 8:43 по местному времени.

Кроме того, уже после прибытия в Нижний Тагил пассажиры смогут принять участие в бесплатной экскурсии по «Малахитовой линии» – главному туристическому маршруту, объединившему ключевые исторические и культурные объекты города. Отмечается, что для посещения экскурсии необходимо пройти онлайн регистрацию и перед началом тура предъявить гиду билет на «Ласточку» №7063.

Отмечается, что с момента запуска в Свердловской области скоростных электричек, их услугами воспользовались более 2 млн человек. В 2017 году пассажиропоток «Ласточек» вырос на 16% по сравнению с 2016 годом.