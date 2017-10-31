Евгений Куйвашев подписал указ о реализации "Пятилетки развития"

Губернатор Евгений Куйвашев на заседании правительства Свердловской области подписал указ о реализации программы "Пятилетка развития". В программу поступило более тысячи предложений, которые прошли фильтр общественных обсуждений в муниципалитетах.

Инструментами программы станут приоритетные региональные проекты. Курировать их реализацию будут заместители губернатора.

- Необходимо по каждому направлению выработать дорожную карту реализации с постоянным мониторингом достижения показателей. Я прошу первых заместителей контролировать эту работу и ежемесячно докладывать, - сказал Евгений Куйвашев.