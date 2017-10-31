На ВИЗе появилась «Арт-Будка» к юбилею Екатеринбурга

Арт-объект выглядит как телефон. Фото: сайт мэрии Екатеринбурга

Один из эскизов, представленных на городском конкурсе «Арт-будка», был реализован. Об этом сообщается на сайте мэрии Екатеринбурга.

Специалист по работе с молодёжью детско-юношеского центра «Спутник» Елена Шагина представила свой эскиз на конкурс, который был отобран для реализации. Арт-объект выглядит как телефон, на экране которого отображены сообщения, определённые тематикой празднования 300-летия Екатеринбурга.

Отмечается, что трансформаторная будка, на которую нанесён рисунок, расположена в районе Центрального стадиона.