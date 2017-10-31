В Екатеринбурге откроют выставку с рисунками из школьных тетрадей

Выставка откроется в новогодние каникулы. Фото: пресс-служба проекта «Тест-драйв в Уральском федеральном»

Авторы экспонировавшейся ранее выставки шпаргалок собирают новые экспонаты. Экспозиция рисунков из тетрадей откроется в новогодние каникулы.

Как сообщает пресс-служба проекта «Тест-драйв в Уральском федеральном», ученики из Екатеринбурга и Свердловской области смогут показать свои работы и получить оценку специалистов.

«Многие, сидя за партой, попадали в ситуацию, когда на уроке было скучно или не хотелось ничего делать. Тогда, чтобы немножко скоротать время, дети начинали творить. Они писали стихи, записки друг другу, которые перекидывали с парты на парту или рисовали интересные изображения, которым могут порой позавидовать известные художники. Эти рисунки остаются безызвестными, но мы хотим исправить ситуацию», — отмечают организаторы.

Отмечается, что жители и гости Екатеринбурга смогут посмотреть работы «советских художников» и «художников современных». Экспонаты, созданные с помощью смартфона, будут представлены в электронном виде.

Выставка будет разделена на регионы. Это связанно с тем, что дети из разных уголков страны рисуют абсолютно разные картины. Так ,например, в Челябинской области одно время было популярно изображение метеорита. А в Свердловской области можно встретить рисунок цирка или заброшенной телебашни, которую хотят снести.

Сбор экспонатов продлится до 10 декабря. Отправить работу можно по адресу: 620002, Екатеринбург, ул. Мира, 19, ауд. ГУК-106. Фото рисунков присылайте на info@urfu.ru.