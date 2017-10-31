В День матери екатеринбуржцы смогут поздравить родных бесплатными открытками

Открытки украсят оттиском почтового штемпеля, специально изготовленного к празднику почтой России. Фото: пресс-служба Почты России

Ко Дню матери в Екатеринбурге вновь проведут акцию "Письмо маме", сообщает пресс-служба Почты России. С 1 по 3 ноября 2017 года все желающие смогут отправить близким людям письменное поздравление, воспользовавшись бесплатными открытками, конвертами и почтовыми марками.

Инициаторами доброй традиции выступают волонтёры УрГЭУ - акция стартует 1 ноября именно на площадке этого вуза. На следующий день почтовый ящик для приёма поздравлений переместится в ТРЦ "ФАН-ФАН" (Ясная, 2), а 3 ноября - в ТРЦ "КОМСОМОЛЛ" (Сибирский тракт, 2).

Студенты будут помогать горожанам оформить поздравительное письмо, подписать открытку и отправить адресатам. Открытки украсят оттиском почтового штемпеля, специально изготовленного к празднику почтой России.

Добавим, что ежегодная акция у екатеринбуржцев пользуется популярностью: открытки отправляют не только по городу и России, но и во Францию, Армению, Азербайджан, Украину и многие другие страны. Также в ней традиционно принимают участие известные политики, спортсмены и участники команд КВН.