На создание комфорта в городах Среднего Урала в 2018 году направят 1,3 миллиарда рублей

В течение предстоящих пяти лет в Свердловской области реализуют программу обновления городской среды. Фото: Александр Зайцев

Областное правительство, заседание которого провёл губернатор Евгений Куйвашев, сегодня утвердило госпрограмму «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018-2022 годы». Об этом сообщает областной департамент информполитики.

В целом за предстоящие пять лет на реализацию этой госпрограммы потребуется 7,5 млрд рублей, 1,3 млрд рублей из которых будут направлены в 2018 году (450 млн рублей — из региональной казны, а остальные средства — из внебюджетных источников и местных бюджетов).

Как пояснил замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрей Кислицын, этот комлекс мероприятий разработан в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

— Мероприятия будут синхронизированы с капремонтом домов. Это позволит проводить модернизацию городской среды не только комплексно, но и более эффективно, — прокомментировал Андрей Кислицын.