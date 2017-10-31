Анфиса Чехова готова выдвинуться в президенты РФ за 200 тысяч лайков в Instagram

В России включиться в президентскую гонку может ещё одна известная всей стране теледива. О возможном выдвижении на пост главы государства в своём Instagram заявила Анфиса Чехова.

На странице в социальной сети известной актрисы появилось сообщение с предложением баллотироваться в Президенты РФ. Обращение подписано руководителем Общероссийской партии добрых дел.

«Мы были бы счастливы выдвинуть Вас кандидатом в Президенты России от нашей партии. Вы являетесь одной из самых популярных личностей в нашей стране. На наш взгляд, именно Вы сможете эффективно отстаивать интересы нашего народа на главных каналах российского телевидения и в других СМИ», - говорится в посте.

Инициаторы выдвижения Анфисы Чеховой в качестве кандидата в Президенты РФ уверены, что телеведущая сможет собрать не менее 20% голосов избирателей.

Сама Анфиса Чехова оперативно отреагировала на заманчивое предложение («И меня в президенты зовут»), а также высказала свои условия для выдвижения.

По словам телеведущей, для начала она хотела бы проверить реальность предвыборных прогнозов: «Меня уверяют, что я могу собрать как минимум 20% голосов избирателей, я хочу на своей платформе в Инстаграм проверить: так ли это? 20% от миллиона - это 200 000. Так вот, если этот пост наберёт 200 000 ваших лайков, так и быть, буду баллотироваться в президенты от партии Добрых дел».

При этом, по словам актрисы, до момента обращения, она «даже и не знала что в России есть партия Добрых дел» и её «в политику никогда не тянуло», поскольку «и ежу понятно, что политика дело не то что бы доброе, без ежовых рукавиц, сложно удержать такую Большую и Своенравную страну в узде». Вместе с тем Анфиса Чехова подчеркнула, что она «определённо, за то, что бы поставить россиянам прививку Добра!»

На данный момент пост возможной кандидатки в Президенты РФ уже собрал 27,5 тысячи отметок «мне нравится».

Напомним, что ранее о своём желании баллотироваться в Президенты РФ заявили ещё две видные теледивы: Ксения Собчак и Екатерина Гордон.