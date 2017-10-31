Евгений Куйвашев поприветствовал участников Рождественских чтений

В Екатеринбурге стартовал региональный этап Рождественских чтений. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

В Екатеринбурге стартовал региональный этап XXVI международных Рождественских образовательных чтений. Участников этого церковно-государственного форума поприветствовал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Как сообщает областной департамент информполитики, одной из целей мероприятия является обсуждение взаимодействия Екатеринбургской митрополии Русской православной церкви и представителей различных государственных организаций.

— 4 ноября в нашей стране отмечается важнейший государственный праздник — День народного единства. Этот праздник, исторически приуроченный к победе россиян над Смутой, знаменует преданность народа своей стране, своему Отечеству, говорит о великом значении народного единства, — обратился к участникам форума глава региона.

По его мнению, объединение усилий государственной и духовной властей позволит решить все проблемы, которые есть в общественной жизни страны.