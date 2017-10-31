С начала года в Екатеринбурге возбуждено более 300 уголовных дел в отношении пьяных шофёров

С начала года на дорогах Екатеринбурга с участием нетрезвых водителей произошло 19 ДТП. Фото: Алексей Кунилов

За девять месяцев 2017 года возбуждено более 300 уголовных дел за управление автомобилем в состоянии опьянения. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Свердловской области.

С начала года в отношении водителей транспортных средств было возбужденно более 300 уголовных дел, по 114 материалам приняты меры. Также по 101-му уголовному делу вынесены приговоры в виде обязательных работ и штрафы. По 11 делам водителям назначено наказание в виде лишения свободы от полугода до года.

Отмечается, что за девять месяцев на дорогах города с участием нетрезвых водителей произошло 19 ДТП, в которых 32 человека получили травмы, а 5 скончались.