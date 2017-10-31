48,99 % акций Берёзовского хлебокомбината ушли с молотка за 4,6 млн рублей

Фонд имущества Свердловской области продал в рамках приватизации 48,99% акций Берёзовского хлебокомбината. Победителем торгов стало ООО «Уралтрейдконсалтинг».
Как сообщает пресс-служба МУГИСО, аукцион в электронной форме по продаже акций открытого акционерного общества «Берёзовский хлебокомбинат» состоялся 30 октября.
В общей сложности с молотка пустили 3 264 обыкновенных именных акций предприятия (48,99% уставного капитала общества), которые принадлежали региональной казне.
Стартовая цена лота составляла 4 млн 372 тыс. рублей. Заявки на участие в аукционе принимались с 26 сентября по 26 октября (в электронной форме - до 30 октября).
В итоге победитель аукциона, «Уралтрейдконсалтинг», заплатит за долю предприятия 4 млн 590 600 рублей.