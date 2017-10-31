В проекте областного бюджета на 2018 год учтены пожелания муниципалитетов Среднего Урала на 9 миллиардов рублей

Региональный парламент скоро начнёт рассмотрение проекта областного бюджета на 2018 год. Фото: Алексей Кунилов

Правительство Свердловской области утвердило проект областного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. Это будет первый бюджет губернаторской программы «Пятилетка развития».

Как сообщает областной департамент информполитики, доходы региональной казны в 2018 году составят 209,8 млрд рублей, а расходы — 221,2 млрд рублей.

— В рамках согласительных процедур с парламентариями и главами территорий нами учтены предложения муниципалитетов более чем на 9 млрд рублей, — прокомментировала вице-губернатор — министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко.

2,6 млрд рублей от этой суммы будут направлены на ремонт, строительство и содержание дорог, 2,2 млрд рублей — на развитие системы образования, 2,1 млрд рублей — на инвестиционную деятельность.