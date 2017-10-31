В Екатеринбурге пройдёт последняя в этом году ярмарка

В ярмарке примут участие 95 предприятий. Фото: Александр Исаков

В предстоящие выходные муниципалитет организует последнюю в этом сезоне сельскохозяйственную ярмарку. 4 и 5 ноября на площади 1905 года вновь появятся торговые ряды.

Как сообщается на сайте мэрии Екатеринбурга, жители и гости столицы Урала смогут закупиться сельскохозяйственной продукцией и продовольственными товарами от уральских производителей по хорошим ценам. Посетителям будут предложены свежие овощи, мёд, грибы, ягоды, соления, а также морепродукты, мясные деликатесы и молочные продукты. Помимо этого на ярмарке можно будет купить изделия декоративно-прикладного творчества, тёплые вещи из пуха, войлока и овчины.

Отмечается, что в ярмарке примут участие 95 предприятий, в их число входят как известные фирмы, так и небольшие фермерские хозяйства со всего Уральского региона. Исходя из этого, финальная ярмарка 2017 года может поставить рекорд по активности производителей и реализаторов сельскохозяйственной продукции.

Организаторы предупреждают, что на время проведения ярмарки стоянка на площади 1905 года будет запрещена. Парковка будет закрыта с 19:00 3 ноября до 18:00 5 ноября. Традиционно парковочные места можно будет найти на примыкающих к площади улицах Урицкого и Володарского, а также в подземном паркинге, расположенном в торговом центре по соседству с ярмаркой.