Албания возвращает визовый режим для россиян

С помощью отмены виз албанцы планировали увеличить туристический поток из России. Фото: Александр Исаков

У россиян осталось две недели, чтобы беспрепятственно попасть в Албанию. С 15 ноября страна возвращает визовый режим для туристов из России.

Как сообщается на сайте Министерства иностранных дел РФ, свободный въезд был установлен 31 мая 2017 года - с этого момента для пересечения границы было достаточно иметь действительный загранпаспорт. Теперь отведённый срок подошёл к концу, и между странами вновь будет действовать визовое соглашение от 7 апреля 1993 года.

Добавим, что с помощью отмены виз албанцы планировали увеличить туристический поток из России.