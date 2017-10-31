Первый дом в России, застрахованный в Фонде защиты прав участников долевого строительства, возводится на Среднем Урале

У россиян появился ещё один инструмент контроля над застройщиками. Фото: Александр Зайцев

Росреестр зарегистрировал первый договор участия в долевом строительстве, застрахованный в Фонде защиты прав граждан — участников долевого строительства. В этом документе идёт речь об однокомнатной квартире в доме, который возводится в Среднеуральске.

Как пояснили в пресс-службе Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства, застройщик намерен через такие же договоры оформить все квартиры в многоэтажке, сдача которой запланирована на четвёртый квартал 2018 года. Для этого застройщик будет перечислять 1,2% от стоимости сделок по договорам долевого участия, заключаемым с гражданами.

С ноября все дольщики России смогут проверять на сайте Фонд214.рф, перечислил ли их застройщик взнос в Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства.