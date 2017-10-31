Россия и Китай могут начать сотрудничество в сфере искусственного интеллекта. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на сегодняшней встрече с с председателем КНР Cи Цзиньпином в Пекине.

Как сообщает ТАСС, о новом векторе сотрудничества глава российского кабмина рассказал во время онлайн-конференции с китайскими интернет-пользователями. "Я считаю, что нам тоже можно было бы укреплять сотрудничество - и по обычным сферам, где применяются элементы современного искусственного интеллекта, и делать какие-то заделы, вклады на будущее, потому что без этого не обойдётся ни одна страна - ни в сфере инфраструктуры, ни в сфере образования, здравоохранения, транспорта", - заявил Дмитрий Медведев.

Премьер-министр РФ также отметил, что сейчас отношения между Россией и Китаем находятся "на самой высшей точке своего развития за все годы существования этих отношений", передают РИА Новости.

Напомним, в Китае Дмитрий Медведев пробудет два дня.