Екатеринбуржцы могут бесплатно привиться от гриппа даже на работе

Привиться от гриппа могут люди от 18 лет, придя в поликлинику по месту жительства с паспортом и полисом. Фото: Павел Ворожцов

Дополнительные вакцины от гриппа привезены в столицу Урала. Привиться могут все желающие от 18 лет.

Как сообщается на сайте мэрии Екатеринбурга, в декабре ожидается подъём заболеваемости гриппом. Отмечается, что этот сезонный вирус нередко приводит к госпитализации и даже к фатальному исходу. Во избежании этого медики настойчиво советуют сделать прививку.

«Сезон вируса продолжается с октября по май. Лучше всего привиться как можно раньше, так как это предоставляет организму шанс создать иммунитет от вируса. Но более позднее вакцинирование против гриппа лучше, чем отказ от прививки», — отмечают в Городском центре медицинской профилактики.

Бесплатную вакцинацию можно сделать в поликлинике по месту жительства, предъявив паспорт и полис. Помимо этого, в этом году возможно организовать на работе также бесплатно. Что для этого нужно можно узнать на сайте ГЦМП.

Напомним, что Свердловская область занимает 73-е место в России по вакцинации от гриппа. Прививки на Среднем Урале поставили лишь 36,2% населения региона (1,5 млн человек).