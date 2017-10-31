Суд арестовал известного екатеринбургского адвоката

О заключении юриста под стражу ходатайствовало следствие. Фото: Александр Исаков

В Екатеринбурге суд отправил под арест известного адвоката Бориса Искандаряна. О заключении юриста под стражу ходатайствовало следствие.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, известного в уральской столице 55-летнего адвоката обвиняют посредничестве во взяточничестве, совершённом в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). По данным «Коммерсанта», речь идёт о Борисе Искандаряне, который прославился, выступая защитником в рамках судебных процессов над наркоторговцами.

По данным следователей, адвокат был задержан в конце октября этого года сотрудниками управления ФСБ России по Свердловской области во время получения взятки от родственников подозреваемого в приобретении и хранении наркотиков. За несколько миллионов рублей (по некоторым данным, порядка 6 млн рублей) обвиняемый обещал «решить вопрос» с привлечением мужчины к уголовной ответственности.

Следователь по особо важным делам регионального следственного управления СК России обратился в суд с ходатайством о заключении обвиняемого под стражу. В рамках состоявшегося судебного заседания эта просьба была удовлетворена. В отношении попавшегося на взятке юриста избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Адвокат проведёт в СИЗО ближайшие два месяца — до 26 декабря. Расследование уголовного дела продолжается.