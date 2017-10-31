Россия планирует облегчить визовый режим для туристов из Китая. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время онлайн-конференции с китайскими интернет-пользователями, пишет ТАСС.

Напомним, сейчас граждане КНР могут посещать Россию без виз в том случае, если они приезжают в составе туристических групп от пяти человек на срок до двух недель.

Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова расширить эту практику. В частности, срок может быть увеличен до трёх недель.

При этом глава правительства отметил, что за последние годы число туристов из Китая значительно возросло: только за прошедшие шесть месяцев этот показатель увеличился на 20%.

Кроме того, на онлайн-конференции была высказана мысль о сотрудничестве Китая и России в сфере искусственного интеллекта.