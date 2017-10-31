Областная власть дополнительно выделила свердловским муниципалитетам 257 миллионов рублей на ЖКХ

Свердловские муниципалитеты получат дополнительные средства на решение проблем в ЖКХ. Фото: Владимир Мартьянов

Правительство Свердловской области, заседание которого сегодня провёл губернатор Евгений Куйвашев, приняло решение дополнительно выделить до конца 2017 года 257 млн рублей на ЖКХ муниципалитетов Среднего Урала. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

Почти половина выделяемых средств (107 млн рублей) пойдёт на модернизацию систем водоснабжения и водоотведения. В частности, речь идёт о строительстве новой станции водоподготовки в Кировграде и очистных сооружений сточных вод в Пышме.

Вторую часть (150 млн рублей) сверхпланового финансированая руководство региона планирует направить на частичное погашение долгов муниципалитетов за потреблённые топливно-энергетические ресурсы.