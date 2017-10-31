Свердловскую область посетит американская бизнес-миссия

В «Титановой долине» ведётся строительство нового завода Boeing и «ВСМПО-АВИСМА». Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбург, в середине ноября, приедет делегация предпринимателей из США. Бизнес-миссия организована под патронажем Американской торговой палаты в России, её возглавит президент объединения Алексис Родзянко.

Как сообщает областной департамент информполитики, во время визита делегация США проведёт переговоры в формате b2b с властями Свердловской области, а также посетит производственные площадки.

По словам и.о. министра международных и внешнеэкономических связей региона Андрея Соболева, США занимает одно из ведущих мест в списке стран-контрагентов по объёму товарооборота для Свердловской области.

«Регион имеет уникальную сырьевую, производственную и технологическую инфраструктуру, богатые компетенции в образовании и научных исследованиях, машиностроении, металлургии, нефтегазовом секторе. Безусловно, зарубежные компании, в том числе и американские, высоко оценивают наши ключевые преимущества и, руководствуясь здравым смыслом, продолжают деловой диалог», – сказал министр.

Напомним, что товарооборот региона с США за первое полугодие 2017 года составил 554 млн долларов. В Свердловской области уже имеются положительные примеры сотрудничества с Америкой. Так, например, на площадке особой экономической зоны «Титановая долина» ведётся строительство нового завода Boeing и «ВСМПО-АВИСМА», которое планируется завершить летом 2018 года.