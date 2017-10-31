Свердловские полицейские поймали двух организаторов нелегальной миграции

Злоумышленники специализировались на организации незаконной миграции. Фото: пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых

В Свердловской области полицейские задержали двух граждан одной из бывших союзных республик, которые специализировались на организации незаконной миграции. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело.

Как рассказал пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых, подозреваемых задержали в Артёмовском. Операция проводилась сотрудниками подразделения по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области совместно с коллегами из территориального ОВД. Помимо пособничества в организации незаконной миграции, задержанных подозревают в подделке за денежное вознаграждение документов, дающих право временно проживать на территории России. Известно, что один из пособников нелегальной миграции 1977 года рождения, а второй – 1971-го.

«Для сбора доказательной базы сыщики ОБОП при силовой поддержке бойцов СОБР регионального Управления войск Национальной гвардии провели по месту жительства подозреваемых обыски, где обнаружили и изъяли ряд документов, представляющих интерес для следствия», - сообщил Валерий Горелых

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ – организация незаконной миграции. Подозреваемым грозит крупный денежный штраф или до двух лет лишения свободы.

Напомним, как сообщала «ОГ», ещё одну помощницу мигрантам задержали в Ревде. Местной жительнице грозит срок за фиктивную постановку на регистрационный учёт 40 рабочих из Узбекистана и Таджикистана.