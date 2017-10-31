В Екатеринбурге дали старт новогоднему украшению города. Фото: Нина Георгиева

Сегодня, 31 октября, в администрации Екатеринбурга состоялся семинар на тему внешнего оформления территорий города к Новому году. Представители Уральского государственного архитектурно-художественного университета, рекламных и торговых компаний обсудили современные возможности праздничного украшения.

Как сообщается на сайте мэрии Екатеринбурга, участники встречи ознакомились с образцами новогодних украшений и гирлянд, а также узнали о технологиях и материалах, которые можно использовать в оформлении.

«Наша задача — привести подведомственные объекты к празднику, создать праздничное настроение жителям и гостям нашего города, чтобы Екатеринбург был нарядным», — рассказал заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услугам Владимир Боликов.

Он также отметил, что ассортимент новогодней продукции на рынке крайне широк, и всё зависит только от творческого взгляда директоров предприятий.

Напомним, что сезон новогоднего украшения территорий всех форм собственности уже открыт. В свою очередь глава администрации города Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление о конкурсе «Новогодний город-2018», в котором могут принять участие все желающие. Подробная информация о правилах опубликованы на официальном портале мэрии Екатеринбурга.