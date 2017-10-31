Против Аргентины и Испании сыграет один свердловчанин

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к контрольным матчам с Аргентиной (11 ноября в Москве) и Испанией (14 ноября в Санкт-Петербурге).

В этот раз в сборную не был вызван ни один футболист из «Урала». Однако в списке значится уроженец Каменска-Уральского Игорь Смольников (сейчас выступает за питерский «Зенит), а также три экс-игрока «шмелей» — Фёдор Смолов, Александр Ерохин и Антон Заболотный. Всего в списке 27 футболистов.

Подготовку к матчу подопечные Станислава Черчесова начнут 6 ноября в Новогорске.

Кроме того, был объявлен состав молодёжной сборной России (до 21 года) на отборочный матч чемпионата Европы-2019 c Арменией (Ереван, 10 ноября) и контрольный поединок с Италией (Фрозиноне, 14 ноября). В итоговый список из 23 футболистов попал 21-летний игрок «Урала» Никита Чернов.