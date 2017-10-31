В Свердловской области пройдёт киномарафон «ЭтноФест»

В День народного единства в Свердловской области стартует киномарафон «ЭтноФест», который продлится весь ноябрь. Раз в неделю в Екатеринбурге и других муниципалитетах региона будут бесплатно показывать игровое, документальное и анимационное кино на этническую тематику.

В афишу фестиваля вошёл художественный фильм «Ангелы революции» режиссёра Алексея Федорченко, также будут показаны картины Ивана Головнёва — документальные фильмы «Страна Удэхе» и «Маленькая Катерина». Кроме того, в программе «ЭтноФеста» — первый игровой этнический фильм «Девушка с Камчатки» 1937 года режиссёра Свердловской киностудии Александра Литвинова.

«Нашу область ждёт встреча с самобытными, яркими и очаровывающими своим колоритом этнографическими фильмами. В данный момент кинозалы региона ещё могут подать заявку на участие в киномарафоне. Полная афиша будет сформирована к началу следующей недели», — такое пояснение «ОГ» получила от Свердловского областного фильмофонда, организатора «ЭтноФеста».

По итогам фестиваля будут определены победители среди кинозалов. Главные критерии оценки — количество пришедших на показы зрителей, наличие инновационных форм и методов работы.