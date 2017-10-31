Минстрой РФ подарил Музею истории Екатеринбурга деревянный мост

Сергей Каменский на заседании и президиума общественного совета при Минстрое России. Фото: пресс-служба МИЕ

Торжественное вручение ажурного деревянного моста Музею истории Екатеринбурга (МИЕ), состоялось в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ на заседании и президиума общественного совета при Минстрое России. Подарок получил директор музея Сергей Каменский.

Как сообщает пресс-служба МИЕ, деревянный мост-конструктор был собран юными екатеринбуржцами на форуме 100+ ForumRussia. Исходя из проявленного интереса подрастающего поколения, было принято решение передать мост Свердловской области в качестве стартового шага к популяризации строительных профессий в регионе, в рамках проекта «Я-Строитель Будущего!».

Как сообщил на своей страничке в Facebook Сергей Каменский, — «подаренный 5-метровый деревянный Мост-конструктор символизирует возведение детьми дороги в будущую строительную профессию. Кто себя считает строителем будущего? Приглашаем на сборку моста. Это веселое инженерно-техническое действо состоится в МИЕ в начале декабря. Для сборки нужно 2 команды по 5-7 человек».

Напомним, что на разработку символа проекта «Я-Строитель Будущего!» объявлен конкурс. Более подробную информацию можно узнать на официальной страничке я-строительбудущего.рф.