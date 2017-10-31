Утверждён наблюдательный совет образовательного центра «Золотое сечение»

Первостепенными задачами образовательного центра являются выявление и поддержка талантливых детей. Фото: Александр Исаков

Правительством Свердловской области утвержден наблюдательный совет фонда поддержки талантливых детей и молодежи Уральский образовательный центр «Золотое сечение». Об этом сообщает областной департамент информполитики.

В качестве членов набсовета назначены: директор департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких, главный учёный секретарь УрО РАН, доктор физико-математических наук, доктор экономических наук Евгений Попов, директор благотворительного фонда «Дети России» Юлия Нутенко, член совета директоров «РСГ-Академическое» Алексей Воробьёев и другие.

Отмечается, что первостепенными задачами образовательного центра являются выявление и поддержка детей, которые проявили себя в области искусств, естественных наук, физической культуры и спорта, научного и технического творчества.

Напомним, что «Золотое сечение» — первый центр поддержки молодёжи в стране, который работает по методике федерального центра «Сириус» открытого в Сочи. Проект реализуется при поддержке научного и предпринимательского сообществ.