Составлен ТОП-10 самых популярных подержанных российских автомобилей. Фото: Алексей Кунилов

Согласно данным аналитического агенства "Автостат", с января по сентябрь в России было продано 1,17 млн отечественных машин с пробегом, что на 1,4% меньше, чем в прошлом году. Лидером продаж остаются модели LADA Samara, с начала года реализовано 301,1 тыс. таким машин (-5%).

Второе место в рейтинге подержанных отечественных автомобилей занимает LADA Classic (с января по сентябрь продано 216,3 тыс. единиц, -7%), третье LADA «десятое семейство» (174,6 тыс. шт., -4%). Пятёрку лидеров замыкают LADA Priora (126,2 тыс. шт., +5%) и LADA Kalina (89,7 тыс. шт., +8%).

В ТОП-10 также входят модели: LADA 4x4 (реализовано 82 тыс. машин, -1%), LADA Granta (54,1 тыс. шт., +27%), ГАЗ-3110 «Волга» (20,9 тыс. машин, -14%), «Ока» (19,9 тыс. шт., -4%), УАЗ «Хантер» (12,7 тыс. шт., -5%).