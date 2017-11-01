Названо имя соперника Александра Поветкина на бой в Екатеринбурге

Поединок пройдёт в Екатеринбурге 15 декабря на арене ДИВСа. Фото: RCC Boxing Promotions

Румынский боксёр Кристиан Хаммер официально подписал контракт на бой с россиянином Александром Поветкиным. Поединок пройдёт в Екатеринбурге 15 декабря, об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление исполнительного директора промоутерской компании RCC Boxing Promotion Алексея Титова.

Известно, что мероприятие состоится во Дворце игровых видов спорта «Уралочка». На счету Хаммера 22 победы (12 нокаутом) и четыре поражения, у россиянина 32 победы (23 нокаутом) и одно поражение. В случае победы Александр Поветкин будет претендовать на бой с чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Джозефом Паркером.

Напомним, Александр Поветкин стал участником допингового скандала, в результате чего не состоялись ряд его боёв, в том числе в Москве с чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксёрского совета) американцем Деонтеем Уайлдером и в Екатеринбурге с канадцем Бермейном Стиверном за звание временного чемпиона мира по версии WBC.