В совершении теракта в Нью-Йорке подозревают уроженца Узбекистана

В Нью-Йорке вчера, 30 октября, грузовой фургон выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхэттен, сбил велосипедистов, а затем врезался в школьный автобус. В совершении теракта подозревают 29-летнего уроженца Узбекистана Сайфулло Саипова, сообщает РИА Новости.

Злоумышленник вышел из грузовика с пистолетом из пейнтбола и был ранен полицейскими, после чего госпитализирован. В результате произошедшего погибли восемь человек, ещё десять - пострадали. Мэр города Билл де Блазио подтвердил, что инцидент рассматривается как теракт.

Установлено, что Сайфулло Саипов прибыл в США в 2010 году. В последнее время он проживал в штате Флорида.