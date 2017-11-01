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Культура 1 ноября 2017, 09:22

Дмитрий Медведев призвал жителей Китая смотреть телеканал «Катюша»

Дмитрий Медведев на встрече.

Онлайн-конференция Дмитрия Медведева в Пекине. Фото: сайт правительства России

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетил онлайн-конференцию в Пекине. Он ответил на вопросы в режиме «онлайн» на площадке интернет-издания «Женьминьван».

Как сообщается на сайте правительства России, отвечая на вопрос о музыкальных предпочтениях, Дмитрий Медведев упомянул советскую песню «Катюша» и порекомендовал Китайским жителям начать знакомство с Россией именно с неё.

«Мне кажется, что знакомство с Россией надо начинать с тех песен, которые широко известны. Упомянутая мной «Катюша», например, это такая песня, которая появилась в определённый исторический период, которую хорошо знают и в нашей стране, и в Китае, и в других местах», — отметил Дмитрий Медведев.

Он также добавил, что для китайских зрителей своё вещание начитает одноимённый канал «Катюша», который премьер-министр РФ и призвал посмотреть.

«Давайте будем смотреть канал, давайте будем петь «Катюшу», — сказал Медведев. 

Напомним, что Дмитрий Медведев прибыл в Китай с двухдневным визитом.

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Областная газета Свердловской области

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