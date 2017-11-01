На Среднем Урале ещё шесть объектов внесли в перечень объектов культурного наследия

Железнодорожная станция Билимбай: здание вокзала, водонапорная башня (1909 года). Фото: Олег Букин

На Среднем Урале ещё шесть объектов внесли в перечень выявленных объектов культурного наследия. Все они находятся в посёлке Билимбай Первоуральского ГО, сообщил в социальных сетях председатель Свердловского реготделения всероссийского общества охраны памятников истории и культуры "Уральский хронотоп" Олег Букин.

В перечень внесены здание Билимбаевского окружного правления, дом купца Малмыгина, железнодорожная станция Билимбай: здание вокзала, водонапорная башня (1909 года), дом управляющего Билимбаевским заводом Н. А. Тунева, водяная мельница и часовня Александра Невского.

"В отношении всех этих зданий мы подготовили заключения об их историко-культурной ценности. Заключения официально стали основаниями для шести приказов Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области о включении в перечень выявленных объектов культурного наследия. Теперь снос этих зданий и изменение их облика недопустимы, хотя некоторые из них находились под угрозой уничтожения, разрушения и реконструкции", - написал Олег Букин.

В перечень внесли дом купца Малмыгина и часовню Александра Невского. Фото Олег Букин