В Арамиле полиция ищет виновных в отключении света и воды в квартире с ребёнком

Поиском предполагаемого виновника займётся полиция. Фото: Алексей Кунилов

Свердловские следователи проверили информацию об отключении квартиры с ребёнком в Арамиле от тепла и воды. Поиском предполагаемого виновника займётся полиция.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, сообщение об отключении водоснабжения и электричества в квартире жительницы Арамиля, проживающей с маленьким ребёнком, появилась 29 октября.

В ходе проверки, следователи посетили указанную квартиру вместе с главой Арамильского городского округа. Проверка подтвердила отсутствие по указанному адресу электричества и воды. Решением главы округа женщине с ребёнком вернули коммунальные блага.

Следователи вызвали причастных к самовольному отключению на допрос, однако предполагаемый виновник в указаное время на встречу не явился. В связи с этим следственные органы поручили полицейским установить его местонахождение.

Отметим, что по закону, за незаконные прекращение или ограничение подачи потребителям электрической энергии либо отключение их от других источников жизнеобеспечения установлена уголовная ответственность.