В Екатеринбурге улицу Новаторов закроют до конца ноября

Движение в течение месяца будет закрыто от дома № 6 до дома № 8. Фото: 2 Gis

В уральской столице рабочие ООО «Брусника. Екатеринбург» закроют сегодня, 1 ноября, для автотранспорта улицу Новаторов. Ограничения продлятся до 30 ноября, сообщает пресс-служба мэрии города.

Движение в течение месяца будет закрыто от дома №6 до дома №8. Водители смогут объехать этот участок по улицам Ломоносова, Коммунистической и Индустрии.

Ограничения связаны с тем, что работники будут прокладывать водопровод для жилого комплекса. По окончании земляных работ городские власти предписали строителям восстановить элементы нарушенного благоустройства.