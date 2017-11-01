Виталий Мутко заявил от готовности Екатеринбурга к ЧМ-2018

Екатеринбург вошёл в пятёрку городов, полностью завершивших подготовку объектов Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России. Фото: Владимир Мартьянов

Екатеринбург вошёл в пятёрку городов, полностью завершивших подготовку объектов Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России. Об этом по итогам совещания с представителями городов-организаторов мундиаля заявил заместитель председателя Правительства РФ Виталий Мутко.

Как сообщает официальный туристический портал Чемпионата мира по футболу в России, помимо уральской столицы, подготовку объектов к мировому первенству завершили Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи. По словам Виталия Мутко, в большинстве остальных городов программа подготовки вступила в финальную стадию.

«У нас очень сложный график, поэтому всем нужно быть предельно внимательными и четко выполнять планы и сроки, которые себе наметили. Все работы должны быть завершены к 1 апреля, чтобы в середине мая сдать все необходимые объекты FIFA», - заявил вице-премьер.

Напомним, как сообщала «ОГ», на днях «Екатеринбург-Арену» посетила вице-премьер РФ Ольга Голодец. Заместитель председателя Правительства РФ высоко оценила главный спортивный объект ЧМ-2018 в Екатеринбурге.

Планируется, что первым матчем на стадионе «Екатеринбург-Арена» может стать поединок между «Уралом» и московским «Спартаком». «Шмели» будут принимать действующего чемпиона России 15 апреля.

Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Сочи.