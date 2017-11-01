В Байкалово после вмешательства прокуратуры агропредприятие выплатило работникам долг в 650 тысяч рублей

В результате принятых мер прокурорского реагирования задолженность предприятием была полностью погашена. Фото: Алексей Кунилов

В Байкалово районная прокуратура проверила соблюдение требований трудового законодательства агропредприятием ООО "Родина" и выяснила, что предприятие задолжало 43 работникам по выплате заработной платы более 650 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В районной прокуратуре заслушали директора ООО "Родина" и по результатам проверки по постановлению прокурора привлекли к административной ответственности по ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства) в виде штрафа.

- В интересах работников агропредприятия, обратившихся с заявлением о представлении их интересов, прокуратура направила в суд заявления о выдаче судебного приказа о взыскании начисленной, но невыплаченной зарплаты. В результате принятых мер прокурорского реагирования задолженность предприятием была полностью погашена, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.