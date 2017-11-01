За девять месяцев 2017 года свердловские судебные приставы заставили должников заплатить по алиментам 166 миллионов рублей

В результате деятельности судебных приставов свыше 4 тыс. свердловчан, уклоняющихся от уплаты алиментов, ограничены в выезде за рубеж. Фото: Александр Зайцев

По итогам января — сентября 2017 года сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области заставили должников заплатить по алиментам 166 млн рублей. Об этом сказал губернатор Евгений Куйвашев, поздравляя сотрудников и ветеранов службы судебных приставов с профессиональным праздником.

Как сообщает областной департамент информполитики, судебные приставы на Среднем Урале наладили конструктивный диалог с налоговыми органами, ГИБДД и кредитными организациями. Благодаря этому, в госбюджет удаётся возвращать большие суммы налоговых платежей. В частности, за девять месяцев нынешнего года таким образом перечислено свыше 4 млрд рублей.

По мнению Евгения Куйвашева, региональное УФССП многое делает для решения различных социальных вопросов на Среднем Урале, для сохранения стабильности в обществе.