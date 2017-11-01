Екатеринбуржцы пополнили «Народную карту» от Яндекса 32 тысячами данных о новых зданиях

Сервис «Народная карта» позволяет всем желающим добавлять и редактировать различные городские объекты. Фото: сервис «Народная карта»

Яндекс изучил, насколько детальнее, за последний год, стала карта Екатеринбурга, благодаря его жителям. На сервисе для редактирование Яндекс.Карт было внесено более 120 тыс. дополнений.

Как сообщает пресс-служба компании «Яндекс», всего на карту города пользователи добавили 32 тыс. данных о новых зданиях и указали 18,4 тыс. адресов. Помимо этого более 10 тыс. названий пополнили базу организаций.

На данный момент на карте Екатеринбурга можно увидеть ранее не отмеченные жилые дома, банки, кафе и другие объекты. Отмечается, что чаще всего горожане добавляли магазины, спортивные площадки, места для выгула и тренировок собак и бизнес-центры. Пользователи также указали 15,5 тыс. подъездов и дополнили дорожную сеть. Эти данные уже используются для улучшения построения маршрутов.

«Сначала я стал пользоваться Яндекс.Картами, потом Навигатором — и увидел, что в тех местах, где я бываю, не везде отмечены дома и правильно проложены улицы, нужные названия не найти. Стал вносить корректировки на Народной карте», — рассказал народный картограф из Екатеринбурга Александр Дунаев.

Сервис «Народная карта» позволяет всем желающим добавлять и редактировать различные городские объекты. После модерации новые данные становятся доступны всем пользователям Яндекса.