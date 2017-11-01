У екатеринбуржцев сегодня есть шанс увидеть двойную вспышку Иридиумов на небе

Астрономы высчитали время появления вспышек.

У жителей Екатеринбурга сегодня, 1 ноября, вечером есть шанс увидеть двойную вспышку Иридиумов с интервалом в одну минуту в 19:58 и 19:59. Явление можно наблюдать невооружённым глазом в северной части неба, чуть ниже Полярной звезды, сообщил инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

Вспышка Иридиума - явление, вызываемое отражением солнечного света гладкими поверхностями антенн спутников системы спутниковой связи "Иридиум". Для наблюдателей с Земли это выглядит как плавное появление и последующее исчезновение яркой звезды.

- Яркость для Екатеринбурга обещают -3 - 7 звёздной величины, что сравнимо с яркостью самой заметной на небе планеты Венеры. К сожалению, за пределами Екатеринбурга явление наблюдаться не будет, также и в черте города из-за направленности солнечного зайчика от антенны спутника яркость может заметно отличаться, - пояснил Владилен Санакоев.