В следующем году россиянам три раза проиндексируют пенсии

Индексация пенсий в 2018 году коснется разных категорий граждан. Фото: Алексей Кунилов

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Об этом пишет «Областная газета» в сегодняшнем номере на полосе «Старшее поколение».

Пенсии хоть и будут проиндексированы, но коснется это разных категорий граждан – неработающих пенсионеров, инвалидов и детей, потерявших кормильцев, ветеранов войн и граждан, которые признаны нетрудоспособными. А также будет произведена корректировка пенсий работающим пенсионерам с учётом страховых взносов, уплаченных в течение года работодателем.

В этом году средний размер пенсии по стране составляет 13 657 рублей. После индексации он увеличится до 14 045 рублей.

Также на полосе «Старшее поколение» вы узнаете, как стать участником шоу Максима Галкина, а также познакомитесь с женщиной, которая в возрасте 86 лет участвует в конкурсе «Женщина года».