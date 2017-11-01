Председатель облсуда Александр Дементьев не поддержал демарш Свердловской областной коллегии адвокатов

Александр Дементьев сообщил, что 11,9 млн рублей скоро будут перечислены за услуги адвокатов. Фото: Александр Исаков

Председатель Свердловского областного суда Александр Дементьев направил письмо президенту Адвокатской палаты Свердловской области Андрею Митину и председателю президиума областной коллегии адвокатов Игорю Михайловичу. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.

Александр Дементьев заявил, что не намерен поддерживать решение свердловских адвокатов с 1 ноября перестать принимать участие в уголовном судопроизводстве в порядке ст. 50 и 51 УПК РФ по назначению следственных и судебных органов до погашения задолженности по этим услугам. По его мнению, такое решение «вызывает удивление неконструктивностью позиции, противоречащей не только профессиональной этике адвоката, но и здравому смыслу и фактическому положению дел».

«Практика многих лет свидетельствует о том, что федеральный бюджет никогда не имел какой-нибудь значительной задолженности перед адвокатским сообществом Свердловской области на фоне выплачиваемых сумм. Не будет исключением и 2017 год», — подчеркнул Александр Дементьев.