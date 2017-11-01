Юная екатеринбурженка заняла третье место на Всероссийском конкурсе «Дети на льду. Звёзды»

Екатеринбурженка Диана Адигезалова оказалась в тройке лидеров. Фото: пресс-служба Ростелеком-Урал

Озвучены победители второго телесезона Всероссийского конкурса «Дети на льду. Звёзды». Диана Адигезалова из Екатеринбурга оказалась в тройке лидеров.

Как сообщает пресс-служба «Ростелеком-Урал», в течение двух месяцев 42 юных фигуриста в возрасте 8-9 лет показывали своё мастерство строгому жюри во главе с Татьяной Тарасовой. По результатам трёх отборочных туров и зрительского СМС-голосования в финале встретились 14 участников.

«Это был прекрасный сезон, он показал очень большой рост уровня подготовки участников по сравнению с прошлым годом. Многие ребята уже в 8-9 лет показали высочайшую для своего возраста подготовку, они уже прыгают сложные прыжки, демонстрируют прекрасное актёрское мастерство в своих номерах, полностью выкладываются на каждом номере. Во многом детское катание даже более искреннее и эмоциональное, чем взрослое», — поделилась своими впечатлениями от сезона заслуженный тренер СССР и России Татьяна Тарасова.

Отмечается, что телешоу является социальным благотворительным проектом, который направлен на развитие и популяризацию фигурного катания. Организаторами, соорганизаторами и соавторами (совместно с Федерацией фигурного катания на коньках России) проекта выступило ПАО «Ростелеком» — одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба.

Напомним, что на проект Диану отправил старший брат, который тайком выслал видео с прокатом девочки на online кастинг «Дети на Льду. Звёзды». Помимо Дианы Адигезаловой, Свердловскую область представляли ещё два участника: Матвей Богданов и Диана Чиркова.