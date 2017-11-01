Режиссёр «Ликвидации» ищет водителей с иномарками для съёмок «Ненастья» в Нижнем Тагиле

Съёмки картины «Ненастье» по роману писателя Алексея Иванова будут проходить в Нижнем Тагиле с 7 по 15 ноября. Фото: Александр Исаков

Известный российский режиссёр Сергей Урсуляк проведёт съёмки своей новой картины в Нижнем Тагиле. Для работы над фильмом по роману уральского писателя Алексея Иванова «Ненастье» приглашаются водители с личным автотранспортом.

Как раскалили «ОГ» организаторы проекта, съёмки картины «Ненастье» по роману писателя Алексея Иванова будут проходить в Нижнем Тагиле с 7 по 15 ноября. Для работы над картиной требуются водители с личным автотранспортом, преимущественно с иномарками. В сам фильм шофёры не попадут — они будут лишь перевозить членов съёмочной группы.

«Картина повествует о жизни воинов афганцев, и тех события, которые с ними происходят. Для съёмок некоторых сцен были выбраны индустриальные пейзажи Нижнего Тагила. Преимущественно, работы будут проходить «на натуре» - на улицах города и в его окрестностях. Работы над картиной продолжится в следующем году», - рассказал собеседник издания.

Отметим, что решение об экранизации романа Алексея Иванова «Ненастье» было принято в прошлом году. Произведение повествует о бывшем воине-афганце Германе Неволине, который работает водителем-инкассатором в небольшом провинциальном городе. Он крадёт 100 млн рублей и скрывается от полицейских - других бывших афганцев, «крышующих» бизнес в посёлке под названием Ненастье.

В 2016 году «Ненастье» Алексея Иванова стала лауреатом премии «Книга года» в номинации «Проза». Съёмки экранизации романа начались 2 октября в подмосковном городе Электросталь.

Сергей Урсуляк — известный российский режиссёр, автор сериалов «Ликвидация», «Тихий Дон», «Исаев», «Жизнь и судьба», а также фильма «Русский регтайм».