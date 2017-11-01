Отмена системы "всё включено" принесёт Турции колоссальный ущерб

Эксперты прогнозируют упадок интереса российских отдыхающих к Турции. Фото: Алексей Кунилов

В Турции предложили отменить систему "всё включено", чтобы стимулировать отдыхающих посещать достопримечательности и магазины. Однако эксперты уверены, что вместо увеличения туристического потока данный шаг принесёт стране колоссальный ущерб.

Инициативу выдвинул глава турецкой Конфедерации торговцев и ремесленников Бендеви Паландокен. Согласно его подсчётам, большинство гостей страны в среднем тратят за отпуск лишь около 570 долларов и видят страну "от самолёта до отеля". Такой формат отдыха совсем не устраивает Турцию, которая к 2023 году намерена увеличить турпоток более чем в 30 раз (на текущий момент 2017 года он составил 1,6 млн человек).

Однако эксперты в сфере туризма не разделяют реформаторских планов. Как заявил "ОГ" исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, эта инициатива не только экзотична, но и довольно опасна. "Главный источник туристического дохода для любой страны - это экскурсии, и тут желания Турции вполне понятны: она имеет исключительный исторический потенциал. Но не стоит забывать, что данная страна - один из лидеров по террористическим актам. Согласно статистике, здесь они происходят минимум раз в неделю. Криминогенная обстановка в городах также довольно обострена. Именно поэтому туристы предпочитают безопасный отдых в отелях".

Словам Михаила Мальцева можно найти подтверждение и в неутешительных данных Ростуризма: только за 2017 год в Турции погибло 125 россиян. Глава ведомства был вынужден публично признать, что "это очень много", и в стране необходимо срочно провести работу по обеспечению безопасности российских отдыхающих.

Кроме того, в условиях нестабильности мировых валют отмена "всё включено" может резко сократить количество ранних бронирований. Интерес к Турции упадёт, ведь отдыхающие попросту не смогут рассчитать заранее, сколько денег им понадобится на питание и развлечения.

"Таким образом, эта идея практически нереализуема, - успокаивает российских туристов Михаил Мальцев, - Но даже если предположить, что Турция решится на такой шаг - он не будет совершён "сверху". Каждый отель будет регулировать формат отдыха самостоятельно. И далеко не все поддержат новые правила, боясь потерять своих отдыхающих".